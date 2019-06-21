Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Zarif başkanlığında yapılan heyetler arası çalışma toplantısının ardından bakanlar, ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki istişarelerin artırılarak güçlendirilmesi ve bu çerçevede iş birliğinin daha etkin hale getirilmesini hedefleyen İstişareler Planı metnini imzaladı.

Toplantı sonrasında Bakan Çavuşoğlu, Zarif tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Zarif'in davetine icabetle çalışma ziyareti için dün İsfahan'a gelmişti.

AA