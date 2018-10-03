Hollanda'dan Türkiye mesajı: Hollanda'da yatırım yapmak isteyen kişilerin olduğunu biliyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile bir araya geldi.

İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bugün terörle mücadele dahil birçok konuyu ele aldık. GEçtiğimiz yıllarda terörle mücadele forumunun eşbaşkanlığını Hollanda ile birlikte yapmıştık. Yabancı savaşçılar konusunda işbirliğimizi arttırmanın önemini vurguladık.

400 yılı aşkın bir dostlık var. 2 yıl önce yaşanan ve tekrarlanmaması gereken hadiseyle zor günler de yaşadık. Bundan sonra pozitif gelişmelere odaklanmak istiyoruz. Bugün Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun konularını da gündeme getirdik. Aynı şekilde çifte vatandaş kişilerin durumunu ele aldık.

Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık. Göç mutabakatını Hollanda'nın dönem başkanlığında imzalamıştık. Bu anlaşmayı devam ettiriyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, geri kabul anlaşması gibi ortak çalışmalarımız var. Türkiye'deki reform süreci konusunda da Stef Blok'a bilgi verdim. Bugün AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırmak istiyoruz. AB ülkelerinden de bu tavrı görüyoruz.

Ticaret savaşlarının olduğu bu günlerde Türkiye olarak çok taraflılığa inanıyoruz. Etkin çok taraflılık için herkesin katkısı önemli. Bölgesel ve uluslararası örgütlerin daha etkin olması gerekiyor.

Stef Blok'un açıklamalarından satır başları:

400 yıldır devam eden iyi ilişkiler var. Tabi ki kültürel ilişkiler söz konusu. Belli bir süre Türk öğrencilerin Hollanda'da okuması, Hollandalı turistlerin Türkiye'ye gelmesi iki ülke ilişkilerinin önemini ortaya koyuyor.

Türkiye çok önemli bir NATO müttefikimiz. Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunun takdir edilmesi lazım. İdlib'le ilgili önemli bir krizi Türkiye önledi. Türkiye'deki demokrasinin Temmuz 2016'da aldığı darbe çok önemliydi. Bunun etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Demokrasinin korunması her zaman çaba gösterilmesi gereken bir konudur. Dost ülkeler olarak birbirimizi bu konuda sürekli uyarmaya devam etmeliyiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki endişelerimizi aktardık.

Hollanda ve Türkiye çok önemli ortaklar. Terörle mücadele konusunda atılan adımları değerlendirdik. Bu işbirliğinin gelecekte de devam edeceğine inanıyorum. Son yıl 8 binden fazla Hollanda vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.

SORU-CEVAP

(Makedonya'daki isim değişikliği referandumu) Çavuşoğlu: Yakından takip ettik. Kritik bir referandumdu. Geçmişte AKPM adına Makedonya'daki seçimleri gözlemlemek için gitmiştim. Bu referandum sonucu Makedonya halkının kararıdır. Buna saygı duymak zorundayız. Diğer taraftan NATO ve AB'nin referandum sonuçlarından dolayı Makedonya ile işbirliğinden geri adım atmaması gerekiyor. NATO üyeliği için müzakerelerin devam etmesi gerekiyor. AB'nin de Batı Balkanlar'a daha çok önem vermesi gerekiyor.

(Hollanda'ya yapılan Nazi benzetmeleri) Çavuşoğlu: Ben bu konuda sizinle aynı fikirde değilim. Ne ben ne sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan böyle şekilde yorum yapmadık. Biz sadece Nazi zamanını hatırlatıyor dedik, Hollanda hükümeti ve Hollanda halkını suçlamadık. Olan şeyler normal değil, biz bunları kabul edemeyiz. Sayın Erdoğan'ı eleştirdiğiniz zaman diktatör diyorsunuz, biz buna cevap verdiğimiz zaman bu hoşunuza gitmiyor. Sizler belli derslere alışmışsınız ama cevap almak hoşunuza gitmiyor. Hollanda halkını hiçbir zaman bu şekilde suçlamadık. Sadece Hollanda hükümetini eleştirdik. Şimdi de anlaştığımız gibi o günleri geride bıraktık.

(Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri) Blok: Birçok kriter var yerine getirilmesi gereken. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi. Bunlar da ilerleme sağlanması gerekiyor.

(Türkiye'nin ekonomik durumu) Blok: Türkiye'nin çok büyük bir ivme potansiyeli var. Bu son 10 yılda bize birkaç kez gösterildi. Hollanda'da yatırım yapmak isteyen kişilerin olduğunu biliyorum. Karma ekonomik komisyonu bunun için kullanmak ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Çavuşoğlu: Ekonomimize bir saldırı olduğu açık, bunun nedenlerini de biliyoruz. Fakat bizim bankacılık ve finans sistemimiz son derece güçlüdür. Her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da devam eden süreçler var. Bu konuda gerekli adımlar atıldı, tedbirlerimiz aldık. Kur dalgalanmasına karşı aldığımız tedbirlerin neticesini görmeye başladık. Bu tip geçici krizler olabilir. Türkiye'nin geçmişinde çok ciddi ekonomik krizler olmuştu. Etrafımızdaki zorluklara rağmen Türk ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüdü ve çok ciddi fırsatlar sundu. Bundan da en çok Hollandalı firmalar yararlandı. Şu anda Türkiye'ye yatırım için en doğru zamandır. İki ülke arasındaki ticaretin artması iki ülkenin yararınadır.