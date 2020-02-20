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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar... Türkiye'nin İdlib planı ne?

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar... Türkiye'nin İdlib planı ne?

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar... Türkiye'nin İdlib planı ne"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Rusya ile İdlib görüşmeleri) Henüz istediğimiz noktada değiliz, belki liderler görüşebilir. Düşüncelerimizi Rus tarafına ilettik, temaslar devam edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

Soçi ve Astana süreçlerinden olumlu sonuçlar almıştık. Fakat sahada saldırganlık devam ederken bu sürecin ilerlemesi zor oluyor. Rejim İdlib'de hunharca saldırıyor. Soçi ve Astana'nın ortadan kalktığını söyleyemeyiz fakat yara aldığını söyleyebiliriz. 

Ayrıntılar gelecek...


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