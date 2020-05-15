Bakan Çavuşoğlu, FKÖ Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

AA'nın aktardığı habere göre, Çavuşoğlu, gün içinde Twitter'dan "Nakba72" etiketiyle Arapça ve Türkçe mesaj paylaşmış ve paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz."