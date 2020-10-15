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15 Ekim 2020 Perşembe 10:13 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Çavuşoğlu, "Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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<p>Editör:</p><p><span ><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.c

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