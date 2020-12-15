Son Dakika: Skandal yaptırım kararı sonra ABD ile ilk görüşme Çavuşoğlu ile Pompeo arasında gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.



DHA'da yer alan habere göre, Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin tepkiyi dile getirdi.

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