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15 Aralık 2020 Salı 17:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Skandal yaptırım kararı sonra ABD ile ilk görüşme Çavuşoğlu ile Pompeo arasında gerçekleşti

Son Dakika: Skandal yaptırım kararı sonra ABD ile ilk görüşme Çavuşoğlu ile Pompeo arasında gerçekleşti
DHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD'nin aldığı karara ilişkin tepkiyi dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

DHA'da yer alan habere göre, Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin tepkiyi dile getirdi.

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