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  3. Bakan Çavuşoğlu rakamları açıkladı... Yurt dışında kaç Türk hayatını kaybetti?

Bakan Çavuşoğlu rakamları açıkladı... Yurt dışında kaç Türk hayatını kaybetti?

Bakan Çavuşoğlu rakamları açıkladı... Yurt dışında kaç Türk hayatını kaybetti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400'den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine, Kovid-19 yardımları kapsamında 79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmının karşılandığını ekledi.


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