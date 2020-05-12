Bakan Çavuşoğlu rakamları açıkladı... Yurt dışında kaç Türk hayatını kaybetti?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400'den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu sözlerine, Kovid-19 yardımları kapsamında 79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmının karşılandığını ekledi.