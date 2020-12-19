19 Aralık 2020 Cumartesi 18:51 | Son Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, 20 Aralık'ta Endonezya'ya gidiyor
DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 20-22 Aralık 2020 tarihleri arasında Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.