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19 Aralık 2020 Cumartesi 18:51 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, 20 Aralık'ta Endonezya'ya gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, 20 Aralık'ta Endonezya'ya gidiyor
DHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 20-22 Aralık 2020 tarihleri arasında Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Aralık 2020 tarihlerinde Endonezya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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