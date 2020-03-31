Bakan Albayrak'tan KOBİ destek kredisi 2020 ile ilgili açıklama! KOBİ tanımı nedir, kimlere verilir?

Corona virüse karşı özellikle ekonomi alanında yapılan önlemlere yoğunluk veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ kredisi ile ilgili yaptığı açıklamasında KOBİ alacaklarının devlet garantisinde olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise KOBİ tanımı nedir, kimlere verilir? Gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. KOBİ kredisi ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOBİ TANIMI NEDİR?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 125.000.000 (yüz yirmi beş milyon) TL'yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan bir ekonomik birimdir.

KOBİ olarak tanımlanan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin özellikleri ise şu şekilde;

Mikro İşletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.

Küçük İşletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.

Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmelerdir.

BAKAN ALBAYRAK’TAN KOBİ DESTEK KREDİSİ 2020 İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Albayrak, KOBİ alacaklarının devlet garantisinde olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KOBİ destek kredisi ile ilgili kararına ilişkin detaylar şu şekilde;

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak.

Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek.

Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri gidermesi öngörülen karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.