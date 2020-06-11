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  3. Bakan Albayrak'tan Kızılay'a 150 yıl kutlaması
11 Haziran 2020 Perşembe 13:22 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Kızılay'a 150 yıl kutlaması

Bakan Albayrak'tan Kızılay'a 150 yıl kutlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay'ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay'ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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