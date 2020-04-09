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  3. Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı

Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı

Bakan Albayrak'tan 'enerjide dışa bağımlılık bitecek' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz."

AA'nın aktardığı habere göre, Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi. 

Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğuna işaret eden Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz."

Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görselere de yer verdi.


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