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  3. Bakan Albayrak müjdeyi böyle duyurdu... Ankete espirili yanıt
07 Haziran 2020 Pazar 21:46 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak müjdeyi böyle duyurdu... Ankete espirili yanıt

Bakan Albayrak müjdeyi böyle duyurdu... Ankete espirili yanıt

Bakan Albayrak'tan bir müjdeli ahber daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın '1milyonistihdam' anketine cevap verdi. Esprili bir cevap veren Bakan Berat Albayrak, "Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce müjdesini verdiği '1 milyon yazılımcı' projesi için düzenlenen ankete esprili bir dille cevap verdi.

ANKETE ESPRİLİ YANITLA MÜJDEYİ DUYURDU

Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı '1milyonistihdam' hesabının, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" anketine, "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamda birçok eğitimin olacağını belirtti.

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