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  3. Bakan Albayrak: Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz
04 Eylül 2020 Cuma 11:01 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz

Bakan Albayrak: Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, "Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı Sivas Kongresi 101 yaşında" açıklamasında bulundu

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