Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak.