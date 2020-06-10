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  3. Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:00 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak

Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor. İstanbul'a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak.

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