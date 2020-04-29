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  3. Bakan Albayrak: Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi

Bakan Albayrak: Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi

Bakan Albayrak: Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun." dedi.


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