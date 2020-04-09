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  3. Bakan Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arifesindeyiz

Bakan Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arifesindeyiz

Bakan Albayrak: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arifesindeyiz

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

İşte Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı o paylaşım;

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