Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6075
  • 7,1114
  • 318.91
  • 84246.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Albayrak açıkladı: KDV beyanname verme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Bakan Albayrak açıkladı: KDV beyanname verme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Bakan Albayrak açıkladı: KDV beyanname verme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Son Dakika Haberleri.. Bakan Albayrak: Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Bakan Albayrak: Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Dışarı çıkmadı, çatıda gezdi

Dışarı çıkmadı, çatıda gezdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz

Rusya'dan İtalya'ya 9 askeri nakliye uçağıyla yardım