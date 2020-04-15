Bakan Albayrak'tan özel bankalara sert tepki: Asla kabul edebileceğimiz bir şey değil
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi." dedi. Albayrak, özel bankaların vatandaşa fahiş fiyat çıkardıklarını belirterek, "Mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında özel bankalara da tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.
Maskeyi stoklayan gıdayı saklayan neyse, vatandaştan topladığı parayı millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez.