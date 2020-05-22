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  3. Bakan Albayrak: 2023 hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışacağız
22 Mayıs 2020 Cuma 14:51 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: 2023 hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışacağız

Bakan Albayrak: 2023 hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışacağız

Son Dakika Haberleri.. Bakan Albayrak: Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.

Bakan Albayrak: Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.

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