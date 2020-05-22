22 Mayıs 2020 Cuma 14:51 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak: 2023 hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışacağız
Son Dakika Haberleri.. Bakan Albayrak: Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.
Bakan Albayrak: Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız