Bakan Albarak'tan 19 Mayıs mesajı

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Albayrak, gençlerle çekilen fotoğraflarından oluşan video ile paylaştığı mesajında, "19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesi, 100 yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. Milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

DHA