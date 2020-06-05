Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7681
  • 7,6831
  • 371.646
  • 110176
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Akar'ın talimatıyla görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme başlatıldı
05 Haziran 2020 Cuma 10:36 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'ın talimatıyla görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme başlatıldı

Bakan Akar'ın talimatıyla görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme talimatı verdi.

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yaptırılan bazı hareketlerle ilgili görüntüler üzerine Akar, ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi.

Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.

Koronavirüse karşı yeni tedbirler açıklandı
Altın sahibi olanlar dikkat! Agresif yükseliş bekleniyor...
Edirne Valiliği duyurdu: Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı
Cezayir'den yola çıkmıştı: Dev gemi Türkiye'ye ulaştı
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı

İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

Bursa'da 'Şehit Erman Özcan' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gö

Bursa'da ''Şehit Erman Özcan'' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Pekmezin az bilinen yararları

Pekmezin az bilinen yararları