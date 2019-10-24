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  3. NATO oturumuna Bakan Akar'ın asker selamı damga vurdu

NATO oturumuna Bakan Akar'ın asker selamı damga vurdu

NATO oturumuna Bakan Akar'ın asker selamı damga vurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı. Bakan Akar'ın salona asker selamıyla girmesi dikkat çekti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulunan Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı.

Bu arada, Akar salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile kısa süre sohbet etti.  (AA)

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