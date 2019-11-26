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  3. Bakan Akar'dan son dakika S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan son dakika S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan son dakika S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'S-400 konusunda her şey planlandığı gibi' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin S-400 ile ilgili sorusunu cevapladı.

Bakan Akar, S-400 savunma sistemine ilişkin olarak, “Tedarik bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni, farklı, planlanmayan bir şey söz konusu değil” dedi.


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