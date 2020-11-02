Bakan Akar'dan son dakika deprem açıklaması: Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir depremiyle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." ifadesine yer verdi.