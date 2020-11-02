02 Kasım 2020 Pazartesi 15:54 | Son Güncelleme:
Bakan Akar'dan son dakika deprem açıklaması: Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir depremiyle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." ifadesine yer verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir depremiyle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." ifadesine yer verdi.