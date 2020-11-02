  • $8,4383
  • 9,8305
  • 512.375
  • 1140.45
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Akar'dan son dakika deprem açıklaması: Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık
02 Kasım 2020 Pazartesi 15:54 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan son dakika deprem açıklaması: Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık

Bakan Akar'dan son dakika deprem açıklaması: Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir depremiyle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir depremiyle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." ifadesine yer verdi.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun programı, AK Parti Samsun İl Kongresi ve Samsun-Sivas

Başkan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ölümün teğet geçtiği anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun cenaze törenine katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.