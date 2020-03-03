Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2012
  • 6,9048
  • 319.122
  • 109303
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için Twitter'den başsağlığı mesajı. Akar, bakanlığın Twitter adresinden, 'Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır.' başlığıyla, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın fotoğrafını paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için Twitter'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de topçu atışı saldırısında şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın fotoğrafını paylaştı.

Bakan Akar, mesajında ise "Silah arkadas¸larımız 2 Mart 2020 tarihinde İdlip bölgesinde düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman s¸ehidimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

 

 


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
Mutlu evliliğin sırrını verdi
'Galibiyetim tüm şehitlerimize'
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
<p>Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz gö

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu besinlerin faydasına inanamayacaksınız!

KKTC'den Kapalı Maraş açıklaması! 'Statüsü değişmeli'