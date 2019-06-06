  • $5,7494
  • 6,4685
  • 246.37
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Haziran 2019 Perşembe 09:37 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:37

Bakan Akar'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, 5 Haziran'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

(AA)

Bayılttığı Adama Araba Çarpmasın Diye Bakın Ne Yaptı

<p>Olay, Polonya?da meydana geldi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin yolun orta

Bayılttığı Adama Araba Çarpmasın Diye Bakın Ne Yaptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.