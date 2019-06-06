Bakan Akar'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, 5 Haziran'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

(AA)