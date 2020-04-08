Bakan Akar'dan ilaç üretimi açıklaması: Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip üretime başlayacağız

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER

İlk günden itibaren Corona ile ilgili tedbirlerimizi aldık. Alınması gereken tedbirleri görüştük. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temasımızı sürdürüyoruz.

Tüm kademelerde birimler oluşturuldu. Anlık çalışmalar yapılıyor. Alınması gereken tedbirler alındı.

En önemli konu virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmemesi. Arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyor. Şuana kadar, birliklerimizde, kara-deniz-hava bir sıkıntımız olmadı.

Şuana kadar yapılan çalışmalarda mesafe katedildi. Sağlık Bakanlığına da müteşekkiriz.

Bu virüs silahlı kuvvetlerimize sirayet etmedi.

Karargah ve kışlalarda bütün faaliyetlerimiz asgari personel ile yürütülüyor.

Alınan tedbirlerimiz başarılı bir şekilde uygulandı. Çalışmalarımız sürüyor.

MASKE-DEZENFEKTAN ÜRETİMİ

Virüs ortaya çıktıktan sonra durum değerlendirilmesi yapıldı.

1 hafta takriben 3.5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız.

Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik.

İlaç fabrikamızda da haftalık dezenfektan üretiyoruz.

Makina alımları, yeni ekipmanlar almaya devam ediyoruz.

Tüm halkımıza da ücretsiz göndermek, dost ve müttefik ülkelere de gönderebilmek için haftalık 10 milyon üretim yapacağız.

ORDU EVLERİNDEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı personelimiz omuz omuza çalışıyor. Zorunlu olarak mesleki zaruret olarak doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için elimizdeki imkanları değerlendirdik. Bazı ordu evlerimizi sağlık personellerine tahsis ettik.

Bakan Koca ile günde birkaç kez görüşüyoruz.

Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız.

15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız.

ATEŞKESDE SON DURUM

(Devriyeler devam edecek mi? İdlib'de son durum...) Rejim unsurlarına çok büyük zaiyatlar verildi. 5 Mart'ta Moskova'da Rus heyetle mutabakat yapıldı ve ateşkes ilan edildi.

Şuanda mutabakatta birkaç münferit ateşkes ihlali ile birlikte genel olarak huzur ortamı devam etmektedir. Gerginlik azalmış durumdadır.

Her şeye rağmen bizim için teyakkuz esastır.

Üçüncü devriye de tamamlandı. Önümüzdeki dönemde devriyeler devam edecek.

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi en temel dileğimizdir.

Harekat bölgelerinde faaliyetlerimiz sürüyor. 1 Ocak'tan beri, harekat bölgelerinde, 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Mehmetçik polis ve jandarmamız ile görevlerini omuz omuza gerçekleştiriyor.

Meşru müdafaa esastır. Bize yapılan saldırılara karşı beklemeksizin oradaki arkadaşlarımız gereğini yapmaktadır.

1 Ocak'tan beri 59 kara operasyonu, 90 hava operasyonu yapıldı. 200 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü ele başları gittikleri yolun yol olmadığını gördüler.

En son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlar devam edecektir.

İnşallah bu terörün üstesinden geleceğiz.

Hudut güvenliğimiz de aralıksız devam etmektedir.

11 bin 888 illegal hudut geçişine müdahale ettik.

Yunanistan-Bulgaristan sınırında 28 Şubat'tan bu yana 148 bin 763 kişinin karşı tarafa geçtiğini tespit ettik.