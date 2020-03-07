Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Barışa giden yolda önemli bir adım atıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı."
Bakan Akar: "15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık"
Bakan Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek."
Bakan Akar: "Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı."
Akar: "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yönelik saldırılara en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğiz"
Ayrıntılar geliyor...