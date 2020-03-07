Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Barışa giden yolda önemli bir adım atıldı

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı."

Bakan Akar: "15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık"

Bakan Akar: "Hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek."

Bakan Akar: "Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı."

Akar: "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yönelik saldırılara en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğiz"

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