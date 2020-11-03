Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" dedi.

Bakan Akar, "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.