03 Kasım 2020 Salı 15:50 | Son Güncelleme:
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" dedi.
Bakan Akar, "Yunanistan'dan şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.