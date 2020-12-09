Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Gerilimi Yunanistan tırmandırıyor

Bakan Akar, Doğu Akdenizle ilgili yaptığı konuşmada, "Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı." dedi.

KARABAĞ'DAKİ ANLAŞMA

Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin 3 ülke arasında çalışmalarında devam ettiğini aktaran Akar, "Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'den ihraç edilen personellerle ilgili Akar, "Toplam 20 bin 610 personel ihraç edilmiştir. Kahraman ordumuzun, bu hain örgütten temizlendikçe güçlendiğinin en açık göstergesi, hain darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra başarıyla icra edilen operasyonlar ve sayısı giderek artan büyük çaplı başarılı tatbikatlardır." dedi.

"S-400'LERİN TEDARİK SÜRECİ PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

S-400'lerin tedarik sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, şunları söyledi:

"S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir."