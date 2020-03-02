Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'taki saldırının ardından başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir." ifadelerini kullandı.

"2557 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: