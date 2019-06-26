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  3. Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması

Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması

Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi sonrası terhis olacak askerlere ilişkin olarak, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar,  "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Askeralma kanunu hakkında konuşan Akar "TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum" dedi.

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