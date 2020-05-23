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  3. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasında
23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:10 | Son Güncelleme:

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasında

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasında

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Akar: "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi"

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