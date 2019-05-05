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  3. Bakan Akar ve komutanlardan şehit yüzbaşı Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

Bakan Akar ve komutanlardan şehit yüzbaşı Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

Bakan Akar ve komutanlardan şehit yüzbaşı Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, şehidin ailesinin yaşadığı Çankaya'nın Oran semtindeki lojmanlara gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

AA

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