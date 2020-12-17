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17 Aralık 2020 Perşembe 14:22 | Son Güncelleme:

Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidecek

Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidecek

Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidecek. Masada sanayi projeleri olacak.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidecek. Masada sanayi projeleri olacak.

9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için hazırlıkları ele almak ve Türkiye-Ukrayna Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek "2+2” formatında toplantı düzenlenecek.

Açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya katılmak üzere 17-18 Aralık'ta Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunacak.

Görüşmelerde öncelikli olarak sanayi projeleri ele alınacak.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de biraraya gelecek. 

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