Bakan Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Öte yandan, Ayn el Arab'da bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi.
İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırıda 4 askerimiz şehit olmuş, biri ağır 9 askerimiz yaralanmıştı.
AA