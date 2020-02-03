Bakan Akar: Şehitlerimizin kanının hesabı soruldu

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu.

Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.