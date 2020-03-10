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  3. Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib'de ateşkesin kalıcı olması, yerinden edilen 1 milyonun üzerinde masumun dönüşünün sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar-Şoygu görüşmesinde, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi kararlılığı vurgulandı.

(AA)


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