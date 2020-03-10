Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib'de ateşkesin kalıcı olması, yerinden edilen 1 milyonun üzerinde masumun dönüşünün sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar-Şoygu görüşmesinde, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi kararlılığı vurgulandı.

(AA)