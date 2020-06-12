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  3. Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
12 Haziran 2020 Cuma 19:00 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın Stoltenberg ile görüşmesinde, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

(AA)

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