23 Aralık 2020 Çarşamba 19:58 | Son Güncelleme:
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Mustayev'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçivan Ordu Komutanı Orgeneral Mustafayev'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçivan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçivan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı" ifadelerine yer verildi.