Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0391
  • 6,557
  • 306.614
  • 120541
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Akar, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Akar, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Akar, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile ayrı ayrı görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşen Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı konularının ele alındığı oturumuna katıldı.

Akar, oturumun ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi. 

İkili görüşmelerde, askeri, güvenlik ve savunma sanayi iş birliği konularının yanı sıra başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu çerçevede İdlib'deki son durum, bölgede yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. 

Türkiye'nin beklentilerini dile getiren Bakan Akar'ın, İdlib'deki sivil halkın uygulanan şiddet nedeniyle evlerini terk ederek rejim bölgesine değil, Türkiye'ye doğru yöneldiğine dikkat çektiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantı ve temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine katılmak üzere Brüksel'den ayrıldı.

AA


Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni!
Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'den kötü haber!
Hadise-Kaan aşkına şaşırtan tepki
Cem Yılmaz'dan manidar paylaşım
<p>Migrene bağlı dayanılmaz baş ağrısı ataklarını durduran ve önleyen, dünyada ilk kez migrene özel

Migren Tedavisinde Çığır Açan Aşı Türkiye´ye Geliyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Adana'da kral mezarı bulundu! İçinden bakın neler çıktı?

Çin'deki koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama