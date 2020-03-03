Bakan Akar duyurdu: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu... Bölge ateş altına alındı, 299 rejim askeri öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunun kapalı oturumunun sona ermesinin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik bir saldırı olduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Bir şehidimiz var." dedi.
Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, "Milli bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum." yanıtını verdi.
MSB'DEN AÇIKLAMA: 299 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı bölgesinde 82 rejim hedefinin ateş altına alındığını, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiğini ve 299 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı bölgesinde rejim unsurlarının açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."