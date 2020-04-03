Bakan Akar: Covid-19'la mücadele kapsamında sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi
Bakan Akar:"COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını bildirdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ve bugün askeri kurumlara 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektanın sevk edildiğini belirtti.
Bakan Akar, bu ikmal faaliyetlerinin her gün düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.