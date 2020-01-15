Bakan Akar: Berlin'de Libya'ya ait olumlu sonuç bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." dedi.

Libya'da ateşkes ihtimalinin kalmadığı yorumları hakkında Akar, " Bunu söyleyemeyiz, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Akar, Libya'da ateşkesin bittiği iddiasıyla ilgili, "Arazide, sahada bunun karşılığı yok." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Libya Konferansı konusunda Akar, "Oradan bir sonuç çıkabilecektir." dedi.

"HİÇBİR HAİNİN BU ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Akar, FETÖ ile mücadele konusunda ise, "15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, basın kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

AA