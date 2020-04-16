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  3. Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

MSB:"Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

MSB:"Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu."


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