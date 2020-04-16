Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

MSB:"Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu."