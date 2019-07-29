Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6121
  • 6,2574
  • 254.717
  • 103373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. ABD'ye 'güvenli bölge' resti: Tek başımıza oluştururuz

ABD'ye 'güvenli bölge' resti: Tek başımıza oluştururuz

ABD'ye 'güvenli bölge' resti: Tek başımıza oluştururuz

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak 'Güvenli Bölge'yi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir.

Bakan Akar, tarafından görüşmede;

-          Türkiye’nin ABD’den beklentisinin terör örgütü PKK / YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğu,

-          Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği,

-          Türkiye’nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediği ifade edilmiştir.

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölgeye ilişkin olarak, Türkiye’nin Güvenli Bölgede kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğu,

-          Güvenli Bölgede yer alan YPG / PKK’nın tüm silahlarının toplanması,

-          PKK / YPG’nin Güvenli Bölgeden tamamen çıkarılması,

-          Güvenli Bölgenin, daha önce birçok kez açıkladığımız sebeplerden ötürü, 30-40 km. derinliğinde olması,

-          PKK / YPG’nin bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi,

-          Güvenli Bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiği dile getirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz 2019 tarihinde ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir.

F-35 programı ile ilgili olarak ise;Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğu,F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır.

Bakan Akar, görüşmede, Esper’in Savunma Bakanlığının onaylanması nedeniyle kendisini tebrik etmiştir.

(MSB)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ile karavan tatilinde
Ezgi'yi kızdıran anne ihmali
Hadise: Kadın sanatçıların arkasındayım
Amine'ye özel koruma
Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek
<p>İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, sorumluluk bölgesine g

İstanbul Havalimanı’nda 1 Ton 217 Kilogram Pangolin Pulu Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Vietnam'da 4 milyon dolarlık gergedan boynuzu ele geçirildi