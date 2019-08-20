Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7346
  • 6,3536
  • 276.584
  • 96395.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarını incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyılarda kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Murat Kurum Muğla'da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmalara dikkat çekerek "Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu" dedi.

YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Kurum öte yandan, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk yaşıyor iddiası!
Demet ve Cenk'in evliliğinden ticaret doğdu
İkizlerini beklerken kayınpeder olmuş
Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim
<p>Karaman´da, Rüveyda Tırtır beslemiş olduğu kedisinin gece saatlerinde doğum yapmak üzere olduğunu

İki Vücutlu ve Sekiz Bacaklı Kedi Görenleri Şaşırttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak şampiyonaya hazırlanıyor

Milli Piyade Tüfeği'nde büyük başarı! 40 bini geçti