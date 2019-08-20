Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarını incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyılarda kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Murat Kurum Muğla'da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmalara dikkat çekerek "Bodrum'da 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu" dedi.
YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Bakan Kurum öte yandan, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz." dedi.
AA