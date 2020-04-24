Bakan açıkladı! Karadeniz'de sondaj başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı" dedi.

İHA'nın haberine göre Dönmez "Temmuz ayında Karadeniz’de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" ifadesini kullandı.