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  3. Bakan açıkladı! Karadeniz'de sondaj başlıyor

Bakan açıkladı! Karadeniz'de sondaj başlıyor

Bakan açıkladı! Karadeniz'de sondaj başlıyor

Son Dakika Haberleri.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı." açıklamasında bulundu. Dönmez "Temmuz ayında Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı" dedi.

İHA'nın haberine göre Dönmez "Temmuz ayında Karadeniz’de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" ifadesini kullandı.

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