Bakan açıkladı! Karadeniz'de sondaj başlıyor
Son Dakika Haberleri.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı." açıklamasında bulundu. Dönmez "Temmuz ayında Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı" dedi.
İHA'nın haberine göre Dönmez "Temmuz ayında Karadeniz’de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" ifadesini kullandı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız