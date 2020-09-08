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  3. Bahoz Erdal yeniden sözde ‘Suriye sorumlusu'
08 Eylül 2020 Salı 04:16 | Son Güncelleme:

Bahoz Erdal yeniden sözde ‘Suriye sorumlusu'

Bahoz Erdal yeniden sözde ‘Suriye sorumlusu'
DHA

Terör örgütü PKK ile YPG/PYD arasındaki kriz derinleşiyor.

PKK’nın, Suriye sorumlusu “Sofi Nurettin” kod adlı Halef El Muhammed’i, YPG üzerindeki etkisini kaybettiği gerekçesiyle Kandil’e çekip “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin’i ise yeniden Suriye sorumlusu olarak görevlendirdiği öğrenildi. YPG ile PKK arasında geçtiğimiz günlerde de petrol parasının paylaşımı konusunda gerginlik yaşandı. ABD’li petrol şirketiyle anlaşma imzalayan YPG/PYD’nin elebaşlarından, sözde Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile PKK elebaşlarından Murat Karayılan arasında bu nedenle gerilimin tavan yaptığı ve iletişimin koptuğu öğrenildi. 

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