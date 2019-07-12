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  3. Bahçeli'ye hakarete 7 bin lira para cezası

Bahçeli'ye hakarete 7 bin lira para cezası

Bahçeli'ye hakarete 7 bin lira para cezası

Kayseri'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medyada hakaret ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan emekli Arif A. (73), 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı.

Emekli Arif A., sosyal medyada paylaşılan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içeren mesajı kendi hesabında paylaştı. Şikayet üzerine yapılan soruşturma sonunda Arif A. hakkında, 'hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi´nde hâkim karşısına çıkan Arif A. "Zaten bu paylaşım bana ait değil. Ben yaşlıyım, kasten paylaşmadım, bir hata sonucu yapılan paylaşımdır, beraatımı talep ediyorum" dedim.

Devlet Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey ise sanıktan şikâyetçi olduklarını söyledi. Mahkeme, Arif A.'ya, 7 bin 80 lira adli para cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

(DHA)

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